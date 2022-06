Sp. Braga vê milhões por Mario González 'a voar' após Tenerife falhar subida de divisão

Mario González não cumpriu objetivo de subir à 1ª Liga espanhola com o Tenerife, após a derrota, por 3-1, frente ao Girona no jogo da 2ª mão da final do play off de subida.

Assim, o avançado espanhol não representará um encaixe imediato de 2,5 milhões de euros para a SAD do Sp. Braga. Tudo porque o contrato de cedência de Mario González ao Tenerife tinha uma cláusula de compra de metade do passe que era obrigatória no caso de uma subida de divisão, aliada ao facto do avançado disputar mais de 50 por cento dos jogos - fez ontem o 20º e com sete golos.

Ou seja, Mário González continua a ser jogador do Sp. Braga, ele que foi contratado no último defeso ao Villarreal, onde fez a formação, por 1,5 milhões de euros. Porém, pode ainda continuar no futebol espanhol.