Sp. Braga vence Vizela em jogo de preparação

Depois do triunfo frente à UD Oliveirense, no primeiro jogo de preparação, o Sp. Braga bateu agora o Vizela. Numa partida disputada em Fão, o conjunto orientado por Artur Jorge conseguiu uma vitória por 3-2.Apesar de terem saído por cima no final do encontro, os arsenalistas até começaram a perder por 2-0, com Gonçalo Cunha e Kiko Bondoso a apontarem os tentos vizelenses. Mesmo assim, reação do Sp. Braga chegou na 2ª parte, altura em que Abel Ruiz, Francisco Moura e Schurrle fizeram os tentos que deram o triunfo aos Guerreiros do Minho.O Sp. Braga iniciou o encontro com Matheus, Fabiano, Tormena, Bruno Rodrigues, Borja, Iuri Medeiros, André Horta, Lucas Mineiro, Ricardo Horta, Hernâni e Vitinha. Jogaram ainda Lukas Hornicek, Gorby, Mário González, Abel Ruiz, Moura, Roger, Paulo Oliveira, Niakaté, Victor Gomez, Álvaro Djaló, Al Musrati, Castro, Sequeira, Guilherme, Schurrle, Dinis Rodrigues e Rodrigo Gomes.