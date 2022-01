Sp. Braga visa árbitro Fábio Melo: «Querem aprender como estragar um jogo de futebol?»

Querem aprender como estragar um jogo de futebol em apenas 25 minutos? Assistam à masterclass que está a ser dada pelo senhor de amarelo neste preciso momento, no Estádio Municipal de Braga. Imperdível… — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) January 9, 2022 Mais tarde, Alexandre Carvalho publicou um novo 'tweet', no qual lembrou dois lances que considerou semelhantes em jogos de Benfica e Sporting. "Três lances idênticos. Nos dois primeiros: amarelo; no último: vermelho. É urgente que se uniformizem critérios, de forma a que a competição seja igual para TODOS", escreveu.

O Sp. Braga não esperou pelo fim do jogo contra o Famalicão para criticar a arbitragem de Fábio Melo, juiz responsável pela condução da partida. Com efeito, Alexandre Carvalho, diretor de comunicação arsenalista, recorreu ao Twitter para deixar críticas à atuação do árbitro, que, recorde-se, expulsou Bruno Rodrigues aos 24 minutos."Querem aprender como estragar um jogo de futebol em apenas 25 minutos? Assistam à masterclass que está a ser dada pelo senhor de amarelo neste preciso momento, no Estádio Municipal de Braga. Imperdível…", escreveu.Uma mensagem publicada com o intuito de mostrar toda a indignação do Sp. Braga ainda no decorrer do encontro.