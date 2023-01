Vitinha já viaja para Marselha

Vitinha viaja neste momento para Marselha, onde dentro de algumas horas irá ultimar os detalhes do contrato com o Marselha. Conforme demos conta, o histórico clube francês subiu a parada até bater a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.O avançado do Sp. Braga segue num voo privado que partiu do Aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 14h50, rumo a Marselha. Recorde-se que, já esta tarde, Artur Jorge comentou o dossiê: "Até que me confirmem, não tenho essa certeza de que esteja fechado o negócio com o Vitinha."