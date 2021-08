Sp. Braga volta a atacar arbitragem do dérbi: «Não aceitamos que se jogue à defesa»

A arbitragem do dérbi do Minho, entre Sp. Braga e V. Guimarães, voltou a merecer críticas do lado arsenalista. Depois de Alexandre Carvalho, diretor de comunicação dos bracarenses, ter visado a atuação de Nuno Almeida, o emblema da cidade dos arcebispos deixou agora críticas através da sua newsletter.





Em causa estão dois lances em que o Sp. Braga seguia rumo à baliza vitoriana e que foram interrompidos pelo árbitro da partida, que assinalou falta de Fábio Martins sobre Mumin, na primeira vez, e uma outra de Musrati sobre Tiago Silva, na segunda."Tal como já aconteceu nas anteriores três jornadas da Liga Portugal Bwin, assistimos novamente a decisões de arbitragem que nos foram prejudiciais e que, analisadas à luz das imagens televisivas, se revelaram factualmente erradas. Deste jogo destacamos dois lances idênticos - ambos mal avaliados pela equipa de arbitragem - que poderiam, facilmente, ter alterado o rumo dos acontecimentos: primeiro, Fábio Martins ganha a bola a Mumin de forma legal (10’) e vê o lance ser-lhe anulado numa altura em que o SC Braga estavam em vantagem de dois para um; no segundo, Musrati rouba de forma limpa e clara a bola a Tiago Silva, mas vê o lance ser-lhe anulado, isto numa altura em que Mario González seguia isolado para a baliza do nosso adversário", alega o Sp. Braga, apelando a que o critério seja alterado, de forma a que o VAR possa intervir no final dos lances."Em ambas as situações, o árbitro deveria ter deixado terminar a jogada e, caso fosse verificada alguma irregularidade, o VAR encarregar-se-ia de repor a verdade desportiva. Temos plena consciência de que este não é um protocolo VAR, mas também não aceitamos que se jogue à defesa, ainda para mais quando as diretrizes desta época apontam para o aumento do tempo útil de jogo. Novamente: exige-se a adoção clara e coerente de um critério uniforme, o qual seja amplamente aplicado em todos os campos. O mínimo que se pede é que não haja interpretações diferentes do mesmo tipo de lances", sublinham os arsenalistas.