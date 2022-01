Sporting pediu desculpa ao Sp. Braga e a Ricardo Horta

O Sporting, sabe, pediu desculpa de forma oficial ao Sp. Braga e ao seu capitão, Ricardo Horta, pelo episódio registado após o final do encontro do último sábado entre leões e guerreiros, em Alvalade.Quando os minhotos festejavam o triunfo por 2-1 junto dos seus adeptos, Ricardo Horta foi atingido por uma garrafa arremessada a partir das bancadas, como comprovaram as imagens difundidas momentos depois desse episódio que, recorde-se, foi incluído no relatório do jogo.