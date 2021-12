Stankovic diz que Sp. Braga está melhor e cita... José Mourinho: «As finais são para ganhar»

O Estrela Vermelha visita amanhã o Sp. Braga sabendo que tem duas possibilidades para terminar o Grupo F da Liga Europa no 1.º lugar: se vencer na Pedreira ou se empatar e o Midtjylland não ganhar ao Ludogorets (pois os nórdicos têm vantagem no confronto direto com os sérvios)."É um jogo que pode ser histórico para este clube em muito tempo", referiu o treinador Dejan Stankovic, em conferência de imprensa realizada em Belgrado, ainda antes do voo rumo ao norte de Portugal. O Estrela Vermelha já venceu a Champions em 1990/91 e a Taça Intercontinental há 30 anos, mas nos últimos dez anos não conseguiu mais do que duas presenças nos 16 avos-de-final da Liga Europa.Aceder diretamente aos oitavos-de-final seria marcante para o histórico emblema de Belgrado, daí que este jogo seja "como uma final". "Como diria Mourinho, as finais são para ganhar. É uma final para nós e temos de ser fortes para conseguirmos um resultado positovo", disse Stankovic, que era jogador do Inter de Milão quando José Mourinho conduziu os italianos à conquista da Liga dos Campeões, em 2009/10.Stankovic deixou elogios ao Sp. Braga. "Vamos preparados não para defender, mas para termos todas as respostas à pressão que o Sp. Braga nos vai colocar. Seremos corajosos e perigosos ao mesmo tempo. O Sp. Braga agora é melhor equipa do que quando jogou em Belgrado [16 de setembro passado, jogo ganho pelo Estrela Vermelha, por 2-1], está a jogar melhor do que em setembro e será mais difícil para nós", apontou o treinador.O Estrela Vermelha vem de seis vitórias consecutivas em todas as competições, as últimas quatro sem nenhum golo sofrido, e é o 2.º classificado do campeonato sérvio, a três pontos do eterno rival Partizan.