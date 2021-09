Stojiljkovic: «Joguei alguns anos no Sp. Braga, mas prefiro que o Estrela Vermelha ganhe»

Na temporada 2015/16, o Sp. Braga foi à Sérvia recrutar um ponta-de-lança que só se desvinculou do clube em 2020. Nikola Stojiljkovic, sérvio de 29 anos, passou pelo Estrela Vermelha durante meia época, em 2018/19, emprestado pelos guerreiros. Os dois clubes vão defrontar-se no arranque da fase de grupos da Liga Europa, esta quinta-feira, e Stojiljkovic não tem dúvidas.





"Eu joguei no Sp. Braga durante alguns anos, mas claro que prefiro que o Estrela Vermelha ganhe. Quero que o Estrela Vermelha passe em 1.º lugar e se o Sp. Braga conseguir acompanhá-lo... Acho que eles vão lugar pelo 1.º lugar do grupo", disse o atual jogador do Piast Gliwice, da Polónia, para onde rumou após deixar o Farense.Mas o avançado assume, inclusive, que foi contactado pela imprensa portuguesa e não respondeu: "Recebi mensagens de jornalistas portugueses, mas não as abri nem respondi. Não quero dar-lhes informações sobre o Estrela Vermelha."Nesta entrevista ao jornal sérvio 'Mozzart Sport', Stojiljkovic fez uma longa análise ao Sp. Braga. "O Estrela Vermelha talvez tenha conseguido o adversário mais fácil do primeiro pote, mas isso posse ser enganador. Poderiam ter calhado maiores clubes, com maiores orçamentos, mas o Sp. Braga ainda tem um pouco mais de favoritismo do que os outros", disse, sendo que além do Estrela Vermelha, o Grupo F inclui ainda os dinamarqueses do Midtjylland e os búlgaros do Ludogorets.Stojiljkovic destacou o peso da partida de Fransérgio para o Bordéus - "era praticamente insubstituível no meio-campo e sabia marcar golos e o Sp. Braga dependia muito dele tanto a nível ofensivo como defensivo", disse - e destacou algumas das figuras minhotas a quem os jogadores jugoslavos terão de prestar muita atenção."Abel Ruiz vem de uma época boa no Sp. Braga, é rápido e tem boa técnica. O Mario González marcou 15 golos pelo Tondela, o que não é fácil. Além deles, há Ricardo Horta e Galeno, grandes individualidades, também capazes de resolver o jogo. Tal como o Estrela Vermelha tem o Katai ou o Ben", apontou."Galeno é incrivelmente rápido e o Estrela Vermelha terá de lhe prestar atenção. É um jogador muito difícil de ler. Não sabes se ele virá para o meio e rematar, ou se ele irá até ao fim da linha e cruzar. Um jogador completo", acrescentou Stojiljkovic.