Sueco Glenn Nyberg apita Sp. Braga-Ludogorets

A UEFA nomeou o sueco Glenn Nyberg para apitar a receção do Sp. Braga aos búlgaros do Ludogorets, agendada para esta quinta-feira (20 horas) e referente à 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.





O árbitro nórdico, de 33 anos, vai estrear-se em jogos de equipas portuguesas nas principais provas de clubes da UEFA, sendo que no último campeonato da Europa sub-21 apitou dois jogos da seleção portuguesa, tendo também já arbitrado um jogo do Benfica na Youth League.Terá como vídeo-árbitro o holandês Pol Van Boekel e ainda o alemão Christian Dingert como vídeo-árbitro assistente.Fábio Veríssimo vai arbitrar o duelo entre os húngaros do Ferencváros e os escoceses do Celtic, atualmente o último e 3.º classificados do Grupo G, respetivamente. Terá Rui Teixeira e Pedro Ribeiro como árbitros assistentes, André Narciso como quarto árbitro e no papel de VAR e AVAR estarão Tiago Martins e Luís Godinho.Nota ainda para as nomeações de João Pinheiro e António Nobre que serão VAR e AVAR no jogo do Antuérpia com o Fenerbahçe, que será arbitrado pelo bósnio Irfan Peljto.