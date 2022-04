Suplementos ajudam Al Musrati durante o Ramadão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ramadão é escrupulosamente cumprido por Al Musrati, médio líbio que cumpre a segunda época no Sp. Braga. Tal como na temporada passada, os guerreiros vão prestar o devido apoio em dias de jogo, com a cedência de barras ou outro tipo de suplementos energéticos ao jogador mal o sol se ponha.Ainda assim, é provável que o camisola 8 conste do onze que Carlos Carvalhal vai desenhar para defrontar o Benfica. O jogo começa às 20h15 e a essa hora Al Musrati ainda estará em jejum.