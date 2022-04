Supremo dá razão ao Sp. Braga no caso Custódio

O Supremo Tribunal Administrativo deu razão ao Sp. Braga no processo Custódio, ao não ter aceitado o recurso apresentado pela FPF, depois de Tribunal Arbitral do Desporto e Tribunal Central Administrativo terem também dado razão aos minhotos.Em maio de 2021, o Conselho de Disciplina da FPF decretou a interdição do recinto desportivo por dois jogos e ainda multa de 13.388 euros ao Sp. Braga baseando-se num exercício ilegítimo de funções por parte de Custódio, que assumiu o comando da equipa principal após a saída de Rúben Amorim, em 2020.Nas instâncias de recurso, foi dada razão ao clube minhoto que até já tinha pago a multa de 13.388 euros e que terá de receber de volta a quantia. A interdição do estádio não chegou a ser praticada devido a uma providência cautelar que suspendeu o seu efeito.