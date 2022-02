Surpresa no onze do Sp. Braga: David Carmo é titular diante do Tondela

David Carmo é a grande surpresa no onze do Sp. Braga para a partida com o Tondela , que arranca às 20h45. O central vai estrear-se esta temporada pela equipa principal, depois de ter feito nas semanas mais recentes dois jogos nos sub-23 e um na equipa B dos minhotos e de ter sido convocado para o jogo de quinta-feira passada com o Sheriff.Carmo esteve perto de um ano parado devido a lesão no tornozelo direito contraída a 10 de fevereiro de 2021 num jogo com o FC Porto, no Estádio Municipal de Braga. Além de Carmo, Diogo Leite, Fabiano, Francisco Moura e Abel Ruiz voltam ao onze.Matheus, Paulo Oliveira, Diogo Leite, David Carmo, Fabiano, Al Musrati, Castro, Francisco Moura, Ricardo Horta, Rodrigo Gomes e Abel Ruiz.Trigueira, Sagnan, Eduardo Quaresma, Manu Hernando, Bebeto, João Pedro Iker Undabarrena, Neto Borges, Salvador Agra, Rafael Barbosa e Dadashov.