Suspensão de André Horta por dois jogos confirmada após recurso

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou a suspensão de dois jogos e multa de 1.301 euros a André Horta, médio do Sp. Braga, depois de ter sido apresentado recurso sobre a decisão inicial do CD, a propósito do episódio registado no jogo com o P. Ferreira, onde Horta foi expulso já depois de ter sido substituído.Recorde-se que o mapa de castigos do CD da FPF explicou a situação na altura e referiu que o médio do Sp. Braga proferiu as seguintes palavras na direção do árbitro assistente Inácio Pereira: "És um boneco de merda, seu filho da p***." O auxiliar aguardou pela conclusão da jogada que se desenrolava e aí alertou o árbitro Gustavo Correia, que depois exibiu o vermelho direto a André Horta.O camisola 10 do Sp. Braga já falhou a partida com o Tondela, tendo ainda de cumprir castigo na próxima jornada da Liga Bwin, onde os guerreiros vão receber o Santa Clara.