«Ter a coragem de não assinalar este penálti...»: Sp. Braga contesta lance sobre Ricardo Horta

Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga, utilizou as redes sociais para lamentar o facto de Luís Godinho não ter assinalado um penálti de Grimaldo sobre Ricardo Horta, ao minuto 43, num lance sem bola na área do Benfica."Ter a coragem de não assinalar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns a todos os envolvidos…", frisou o responsável dos bracarenses.Antes, o próprio treinador dos minhotos havia também deixado críticas à atuação do juiz de Évora . "Há um penálti sobre Ricardo Horta que me parece claro", disse Artur Jorge.