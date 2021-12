Testes antigénio gratuitos no Municipal de Braga para a receção ao Estrela Vermelha

O Sp. Braga anunciou a possibilidade de testagem gratuita para os adeptos que tencionam assistir ao encontro desta quinta-feira, entre os guerreiros e o Estrela Vermelha, na sexta jornada da fase de grupos da Liga Europa.Tratam-se de testes rápidos antigénio destinados aos adeptos portadores de bilhete para o encontro e aos sócios com lugar anual, em espaços criados no Estádio Municipal (na zona da Alameda) e que irão funcionar entre as 9 e as 19 horas desta quarta-feira e entre as 9 e as 17 horas de quinta-feira, dia do jogo.O Sp. Braga informa que é necessária a apresentação do cartão de cidadão e bilhete de jogo ou cartão de sócio e que será entregue a cada cidadão que realize o teste uma pulseira para aceder ao recinto.Os bilhetes para o jogo, refira-se, também estão à venda. Custam entre 3,50 euros e 15 euros para os sócios sem lugar anular, 18 euros para o acompanhante de sócio. O restante público terá de pagar 30 ou 50 euros para obter bilhete de jogo. O encontro com os sérvios começa às 20 horas e as portas do Estádio Municipal de Braga abrem-se às 18 horas.Recorde-se que, para a recente receção ao Estoril, este mesmo serviço foi disponibilizado exclusivamente aos sócios, mas mediante o pagamento de 2,50 euros, e o Estádio Municipal de Braga acolheu apenas 3.416 espectadores.