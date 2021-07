Tiago Esgaio: «Um sonho tornado realidade»

Tiago Esgaio tem as melhores referências de Braga, como é natural, pois teve o melhor 'professor' possível, o seu irmão Ricardo. Eis as declarações aos meios do clube do primeiro reforço oficial do Sp. Braga para a nova época.





: "Muito feliz por estar aqui, por fazer parte de um grande clube. É um sonho tornado realidade e mal posso esperar por pisar o relvado vestido de vermelho. Foi difícil chegar aqui, não acreditava que era possível chegar tão rápido. Acreditava sim que chegaria ao topo um dia, hoje posso dizer que estou na primeira liga num grande do futebol português. É um sonho tornado realidade".: "Só maravilhas, falou bem da cidade e do clube. Está a ser tudo cinco estrelas, receberam-me super bem e a primeira impressão que tenho é espetacular".: "Acho que cada jogador para onde vai quer jogar e fazer o máximo de minutos possível. Felizmente tenho a felicidade de ainda não ter tido lesões durante estes dois anos, e espero continuar assim".: "Coletivamente espero conquistar títulos neste grande clube. Individualmente, quero manter a forma e melhorar".: "Podem esperar sempre tudo de mim, vou entregar-me a 100% pelo clube e quero conquistar títulos".