Tiago Sá: «Campeonato Nacional está no topo da lista de objetivos do Sp. Braga»

Antes do pontapé de saída da época oficial, Tiago Sá percorreu os principais momentos de uma carreira que leva já 18 anos de ligação ao Sp. Braga. Numa extensa entrevista aos meios dos Guerreiros do Minho, o guarda-redes de 27 anos, que é também um dos capitães da formação liderada por Artur Jorge, não esconde o desejo que lhe vai na alma.



Aqui ficam alguns excertos da entrevista:

Sonhos por concretizar?

"Campeonato Nacional está no topo da lista de objetivos do Sp. Braga, não digo que é sonho porque acho que é um objetivo e que se trabalhar as coisas acontecem, não sei quando mas acredito que um dia vai acontecer e quero jogar a Liga dos Campeões. Tenho alguns jogos na Liga Europa, campeonatos, taças mas quero jogar a Liga dos Campeões. Treinei com a equipa principal quando estavam na Liga dos Campeões e percebi que são momentos que marcam um jogador."

Balanço da pré-temporada?

"Muito positiva. Estamos a trabalhar com e novo treinador e estamos a adaptar-nos bem às suas ideias. Temos de continuar a trabalhar porque ainda não está perfeito, a perfeição não existe, mas procura-se. Vamos trabalhar todos os dias para sermos cada vez melhores."



Objetivos para esta época?

"A nível pessoal fazer mais jogos do que na época passada, ter mais minutos. Sei bem o papel que tenho neste clube e neste plantel do Braga, mas também treino e trabalho todos os dias para jogar e para estar pronto para jogar quando o Mister quiser. A nível coletivo queremos fazer melhor que na época passada. Essas "armas" que temos aqui dentro, esse querer e essa vontade de ser melhor todos os dias é leva-nos obrigatoriamente a querer fazer melhor do que na época passada. Na época passada fizemos uma excelente campanha da Liga Europa, um campeonato bom para aquilo são os nossos objetivos claros, um quarto lugar tranquilo em que vencemos metade dos jogos contra as equipas que ficaram nos 3 primeiros lugares acima de nós. O nosso objetivo é claramente fazer melhor do que na época anterior."



O que os adeptos podem esperar do Sp. Braga?

"Uma equipa que vai jogar sempre para ganhar. É esse o nosso foco. Não vamos falar de jogos que venham pela frente e nem pensar nisso, é foco total no primeiro treino da semana para o próximo jogo e será sempre assim, do primeiro ao último minuto a tentar deixar tudo em campo para ganhar."