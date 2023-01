Tiago Sá e a evolução do Sp. Braga: «Lembro-me de ir ao 1.º de Maio ver finais... para não descer de divisão»

"Era difícil o Tiago adepto em 2002 imaginar que o Sp. Braga estaria no nível em que está neste momento". A frase é de Tiago Sá, guarda-redes do plantel principal com ligação umbilical ao clube bracarense e foi um dos protagonistas de um vídeo emitido na Next onde é retratada a evolução do clube nos últimos 20 anos."Lembro-me de ir ver jogos ao Estádio 1.º de Maio, que eram finais mas não de Taças ou para lutar pelo 2.º, 3.º ou 1.º lugar… Não eram essas, eram finais para não descer de divisão! Tem-se que tirar chapéu ao grande trabalho do presidente, basta ver onde estava o clube quando ele entrou e onde está agora", afirmou o guarda-redes, que é um dos capitães da equipa de Artur Jorge."Tanto os adeptos como direção, staff e jogadores querem sempre fazer melhor que no ano anterior e ganhar mais coisas, e se possível ganhar tudo e acredito que vai chegar o ano em que vamos lutar para ganhar tudo. A Champions é um objetivo, não digo que seja neste ano ou no próximo, mas em breve. O clube tem condições para continuar a… não digo sonhar, que sonhos são só à noite, mas ter o objetivo de chegar à Liga dos Campeões e é para isso que vamos trabalhar", disse ainda Tiago Sá.Vitinha foi também um dos participantes. "Sempre tive objetivos bem definidos, mas não imaginava, passados seis anos, estar no nível em que estou. Toda a Cidade Desportiva do Braga ajudou-me e preparou-me muito bem para chegar e dar uma boa resposta. Sinto-me muito feliz de ser um bom produto saído da Cidade Desportiva e tento ser um bom exemplo para os jovens, pois se derem o melhor todos os dias e se focarem nos objetivos e sonhos vão chegar lá. Cada vez há mais oportunidades, pela aposta do Sp. Braga na formação", apontou o ponta-de-lança da equipa minhota.