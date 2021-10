Tiago Sá e a Taça de Portugal: «Estamos prontos para defender o nosso título»

O habitual suplente de Matheus no Sp. Braga fará os primeiros minutos de competição desta época, no próximo domingo, frente ao Moitense, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Em declarações à Next, Tiago Sá, de 26 anos, garantiu: "Estamos muito entusiasmados e prontos para defender o nosso título".





Recorde-se que os minhotos venceram a pretérita edição da prova e, por esse motivo, o guarda-redes que representa o Sp. Braga desde o início da carreira sente que os guerreiros são "o alvo a abater".Histórico: "O Sp. Braga tem uma história importante nesta competição, especialmente nos últimos anos, em que vencemos duas vezes e atingimos três vezes a final. O ano passado vencemos esta competição e, por isso, estamos muito entusiasmados e prontos para defender o nosso título".Vencer: "Posso acreditar que algumas equipas nos vejam como o alvo a abater, por termos ganho na época passada, mas eu não vejo isso dessa forma. Temos de pensar jogo a jogo e cada vez que seja um jogo desta competição temos de o encarar como todos os outros e entrar para vencer".Prova mágica: "A Taça de Portugal tem essa magia, esse brilho, por ser assim, porque todos têm a sua oportunidade. Nós aqui, no Sp. Braga, tentámos todos os anos encarar a Taça de Portugal com muita seriedade e os resultados têm-se visto. Foi o que fizemos na época passada. Este ano entramos como vencedores, numa prova diferente do campeonato, com 90 minutos em que não se pode falhar. Nós sabemos que somos a melhor equipa, no caso deste jogo, não podemos falhar, vamos ter de entrar para vencer o jogo".Repetição: "Temos gente muito séria, o plantel mostrou isso no ano passado em todos os jogos, tivemos jogos dificílimos contra equipas de divisões inferiores. Começámos a nossa caminhada contra o Trofense, foi um jogo muito difícil, que a equipa encarou de forma muito séria, tal como os outros todos até que conseguimos chegar à final e ganhar. Este ano vamos tentar fazer a mesma coisa".Favoritos: "Vamos entrar em todos os jogos para vencer. Sabemos que existe esse brilho da Taça de Portugal e o que vai acontecer no domingo. Para alguns dos jogadores adversários vai ser o único jogo contra jogadores de 1.ª Liga. Sabemos que isso dá sempre motivação extra para a outra equipa, mas temos de fazer a nossa parte porque sabemos que somos superiores, temos de o demonstrar dentro do campo".Sucesso: "Espero mais uma caminhada de sucesso do Sp. Braga nesta competição. Somos os vencedores em título, custou vencê-la no ano passado, tivemos de trabalhar muito, foi difícil, mas estamos prontos para voltar a fazê-lo. O Sp. Braga entra em todos os jogos para vencer, é isso que queremos fazer sempre, e na Taça vamos entrar para vencer e defender a nossa posição".