Tiago Sá e o objetivo do Sp. Braga na Allianz Cup: «Chegar à final four e vencer. É muito claro»

Tiago Sá, à margem de uma visita a uma escola, abordou a nova campanha na Allianz Cup, que para o Sp. Braga arranca este sábado, com um duelo diante do Trofense. O guarda-redes disse não saber se será titular ou não, mas de uma coisa tem a certeza."Quanto aos objetivos, claro que é chegar à final four e depois vencer. É muito claro. Primeiro vencer este jogo e chegar aos quartos, depois objetivo é ir à final four e vencer a final four", afirmou o guardião, que confia plenamente na capacidade da equipa em suprir a ausência de Ricardo Horta, que está no Mundial ao serviço da Seleção Nacional. O mesmo sucede com Racic, em representação da Sérvia."O Ricardo Horta é um grande jogador, ainda bem que não está connosco. E o Racic também. Era bom sinal se não estivessem mais jogadores, porque estariam no Mundial. É um jogador muito importante para nós, não é preciso dizer nada nem dimensionar o que ele já fez e faz por nós, mas temos plantel com qualidade e muitas soluções para cobrir a ausência dele", apontou o guarda-redes, de 27 anos.Tiago Sá abordou ainda o seu papel de alternativa a Matheus. Tem quatro presenças esta temporada, três das quais como titular. "Quando se tem Matheus a trabalhar connosco, fica sempre mais difícil porque é um grande guarda-redes, não posso negar. Mas temos um grande grupo de trabalho, boa disposição e respeito, quem quer que seja escolhido para jogar. Eu faço o meu trabalho e espero que as minhas oportunidades cheguem, já chegaram mais vezes, já chegaram menos vezes, tenho é de estar pronto para quando chegarem. O objetivo este ano é fazer mais jogos que na época passada. Se vai ser nas taças, na Liga, na Conference, não sei, mas é objetivo claro somar mais minutos. Mas trabalho para estar pronto para quando o treinador quiser", assinalou Tiago Sá.