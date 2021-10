Tiago Sá: «Fomos a única equipa que tentou ganhar o jogo»

Tiago Sá realçou a superioridade que o Sp. Braga apresentou diante do Paços de Ferreira, a qual diz ter-se mantido mesmo após a expulsão de Francisco Moura.





"Vi um Braga superior tanto com 10 como com 11. Fomos a única equipa que tentou ganhar o jogo. Não me lembro de fazer nenhuma defesa durante o jogo. Lembro-me de várias oportunidades do Sp. Braga. Jogo difícil e a chuva não ajudou. O P. Ferreira é uma ótima equipa, mas só uma equipa tentou ganhar", começou por referir à Sport TV."Creio que definimos bem. Falhámos alguns remates na primeira parte. Houve também uma boa exibição do guarda-redes adversário. Se calhar faltou acertar na baliza naqueles remates do Galeno, mas não creio que faltou grande coisa. Demonstramos que fomos melhores. É futebol. A bola não quis entrar", lamentou, olhando já ao jogo decisivo para os minhotos no Bessa."O Sp. Braga só depende de si. O Sp. Braga entra em todos os jogos para ganhar e é isso que vamos fazer ao Bessa. Vamos trabalhar forte para quando esse jogo chegar estarmos prontos. Queríamos a vitória hoje, mas não conseguimos. Agora é trabalhar nas restantes competições e depois ganhar no Bessa", concluiu.