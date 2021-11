Tiago Sá: «Lance de penálti não me pareceu falta»

Titular na baliza do Sp. Braga, o guarda-redes Tiago Sá considerou que o penálti que valeu o golo da vitória do Midtjylland foi mal assinalado e assumiu ainda que os minhotos foram condicionados pelo arranque tremido em ambas as partes. Ainda assim, o guardião garante uma equipa focada em alcançar o apuramento para a próxima ronda da Liga Europa."No campo, o lance de penálti não me pareceu falta. Estamos dentro de campo e tentamos fazer o melhor. Pode acontecer a qualquer um. Às vezes as coisas não correm bem. Início de jogo complicado, logo a perder. Conseguimos estabilizar, fomos atrás do resultado. No início da segunda parte íamos entrar para a vitória, mas sofremos também um golo de início. A equipa abanou um bocadinho. Depois estabilizámos e conseguimos o empate. Quando parecia que coisas estavam fechadas, aconteceu o penálti. O Sp. Braga vai jogar para vencer, temos qualidade para ganhar o grupo. Vamos entrar para vencer, temos qualidade para isso. Nada mais nos passa pela cabeça", garantiu, já de olho no duelo decisivo com o Estrela Vermelha.