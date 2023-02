Tiago Sá: «Se a tecnologia está avariada, então tem de se confiar primeiro no homem»

Tiago Sá abordou a confusão com a tecnologia da linha de golo que acabou por não garantir uma informação fidedigna sobre o remate da Fiorentina que não terá ultrapassado por completo a linha de golo. O guarda-redes do Sp. Braga dá preferência ao árbitro, neste caso, que acabou por não validar o golo aos italianos."Eu fiquei logo com a impressão que não entrou. O árbitro estava a dizer que o relógio deu que tinha sido golo e eu não poderia ir contra a tecnologia. Quando percebi que estava a demorar a ser validado o golo e, na reunião dos capitães com o árbitro, disse-lhe que se a tecnologia está avariada, então tem de se confiar primeiro homem. Se o VAR não conseguia ver golo, nem o fiscal de linha, então não podia ser golo", explicou em declarações à Sport TV.Já Paulo Oliveira aponta a melhorias no futuro. "O árbitro estava a dizer que deu golo no relógio. Nós ficámos com a sensação que não tinha sido golo. Depois claro, cada equipa a puxar para o seu lado e a verdade é que me dá a impressão que não foi golo. Se calhar a tecnologia está aquém, é uma coisa a rever na FIFA", referiu o defesa português que alinhou na segunda mão do playoff da Liga Europa."Entrámos muito bem no jogo, pressionantes e mostrámos ao que vínhamos. Fizemos o primeiro golo justamente, conseguimos o segundo e depois disso sentiu-se a intranquilidade deles. Infelizmente, acabámos por sofrer um golo na primeira vez que foram à nossa baliza e esse golo custou-nos caro.""Lutamos sempre até ao fim. Somos um grupo muito coeso e isso notou-se. Não conseguimos continuar aqui na Liga Conferência e agora é focar no campeonato, porque temos um jogo muito importante na segunda-feira e temos que vencer."