Tiago Sá: «Se despedíssemos um treinador em 3.º lugar, estávamos mortos...»

Tiago Sá reagiu, esta tarde, às críticas que chegaram a ser dirigidas à equipa do Sp. Braga e ao treinador Artur Jorge, quando os minhotos somaram derrotas caseiras frente a Chaves e Casa Pia, para o campeonato, e resultados comprometedores na Liga Europa."Se despedíssemos um treinador em 3.º lugar, estávamos mortos. Então estava toda a gente sempre a ser despedida. Não acho que seja por aí, a equipa manteve-se no mesmo caminho e a trabalhar. Simplesmente houve coisas que saíram melhor no início da época, e se calhar nesta fase em que perdemos dois jogos em casa, em que as coisas não saíram tão bem, mas trabalhámos sempre da mesma forma", afirmou o guarda-redes, durante a visita a uma escola.Neste contexto, Tiago Sá fez um balanço positivo da época: "É um balanço positivo, estamos bem, temos apresentado um bom futebol, uma equipa ofensiva. Começámos muito bem, se calhar como muitos não imaginavam, mas nós sabíamos que temos essa qualidade. Mas as coisas estão muito dentro do que idealizámos para época e objetivos que traçámos. Falhámos o objetivo claro de avançar na Liga Europa, mas estamos na Conference League que também é competição importante e temos uma palavra a dizer. De resto, estamos dentro de tudo. E na Liga estamos a fazer uma campanha muito positiva e há que continuar e manter o nível."E Tiago Sá foi confrontado sobre a hipótese de, esta época, o Sp. Braga poder aproveitar uma eventual fase menos boa de um dos três habituais candidatos ao título. "Trabalhamos sempre para fazer melhor que no ano anterior, em pontos, classificação, o que for. A mentalidade no clube já é essa há uns anos, já conheço o clube desde que cá estou, é o que nos leva a chegar a patamares superiores e a ser melhor de ano para ano. Mas o objetivo é claro, ir jogo a jogo e tentar… Podemos dizer no início da época que queríamos 1º ou 2º lugar, depois perdemos dois jogos em casa… O campeonato é difícil, jogos que parecem ser fáceis acabam por ser difíceis, as equipas estão muito bem organizadas, com bons treinadores. O que vai acontecer até ao fim não sabemos, vamos focar-nos nisso quando chegar à hora no jogo com o Benfica, que é o próximo jogo do campeonato", afirmou.