Tiago Sá: «Temos de estar ao nosso melhor nível para vencer»

Tiago Sá vai ser o dono da baliza do Sp. Braga na partida com o Midtjylland, esta quinta-feira, por força da ausência de Matheus, que ficou em Portugal por motivos pessoais. O guarda-redes garantiu que está preparado para o desafio, ele que foi o titular frente ao Santa Clara, no recente duelo da Taça de Portugal, e também já tem 3 jogos disputados na Liga Europa."Sinto a equipa pronta para o desafio de amanhã, vimos de uma boa vitória, de uma boa exibição, trabalhámos bem na paragem. Vimos de uma boa vitória com o Santa Clara, e há que dar continuidade. Teremos de estar no nosso melhor nível para vencer o jogo e é para isso que cá estamos.""Trabalho sempre para jogar, é o que tenho feito nos últimos anos, o que tenho feito em campo quando sou chamado. Trabalho para estar pronto quando for chamado. E mostrei que estou pronto, também estarei amanhã certamente se jogar. Sinto que estou pronto [Carvalhal confirmou, depois, que Sá vai mesmo ser titular].""São uma equipa muito forte a atacar, com muita qualidade, atacam com muitos jogadores, temos de estar prontos para esse ponto forte. Temos de estar ao nosso melhor nível para vencermos. Temos de estar prontos. O Sp. Braga tem de ter cuidado."