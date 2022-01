Tiago Sá testa positivo à Covid-19

O Sp. Braga informou esta segunda-feira que Tiago Sá testou positivo à Covid-19, após os testes realizados ontem ao plantel às ordens de Carlos Carvalhal.Além deste caso do guarda-redes dos minhotos, há ainda o de Francisco Moura, que acusou positivo antes do jogo com o Marítimo. Se tudo correr normalmente, o defesa ainda deve regressar a tempo de poder ser opção para o encontro da 19.ª jornada da Liga Bwin com o Sporting, em Alvalade.