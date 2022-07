Tormena acaba jogo com Arouca como capitão

Tormena gostou de "sentir os adeptos" no primeiro jogo aberto ao público. "Eles vão ser muito importantes para nós ao longo da época. É bom sentir o apoio deles desde o início", registou o central brasileiro no final de um jogo em que acabou com a braçadeira. "É sempre especial ser capitão do Sp. Braga", assumiu Tormena, prometendo uma equipa a "procurar fazer melhor do que na temporada passada, procurando conquistar um título".

Sobre o jogo propriamente dito, o defesa dos arsenalistas resumiu tudo numa espécie de grito de guerra. "Infelizmente tivemos de ir atrás do resultado, mas este jogo provou o que vamos ser durante a temporada", disse Tormena, deixando o aviso: "Vamos sempre acreditar e lutar até ao último minuto para tentar a vitória."