Tormena, Al Musrati e Galeno no treino do Sp. Braga

O Sp. Braga abriu o treino desta quinta-feira à comunicação social, tendo a grande novidade da sessão de trabalho sido a presença de Tormena, Al Musrati e Galeno. O trio recuperou de lesão e pode assim voltar às de Carlos Carvalhal.O defesa-central, de 25 anos, é o jogador que estava há mais tempo parado, isto tendo em conta que não joga desde 25 de outubro devido a um problema muscular. Por seu lado, Al Musrati, que estava a contas com uma lesão traumática no joelho direito, falhou os dois últimos encontros. Por fim, Galeno não fou opção para o jogo com o Vizela devido a fadiga muscular, mas parece estar já totalmente apto. Agora, o boletim clínico dos arsenalistas conta com David Carmo, Sequeira e ButaNoutro âmbito, a sessão de treino contou com Juvy, Álvaro, Mesquita, Antoine, Edgar, Zezinho, Nzanza, Roger e Gorby, jovens da formação dos minhotos