Tormena: do gosto por animais e tatuagens à vontade de conquistar "algo grande"

A temporada 2020/21 terminou para o Sp. Braga com chave de ouro, a conquista da Taça de Portugal, na final diante do Benfica. Mas os guerreiros querem mais e melhor na nova campanha.





"Depois de uma época que conseguimos terminar com um título deu para descansar, colocar a cabeça no lugar para irmos buscar coisas ainda maiores esta temporada", começou por dizer Tormena, central brasileiro que foi o protagonista de uma rubrica no canal do clube, numa conversa informal durante uma breve viagem de carrinho de golfe."Nós queremos lutar por algo grande. Não queremos só lutar, mas conquistar. O Sp. Braga nos últimos anos tem mostrado que tem capacidade para alcançar coisas grandes. É isso que vamos procurar trabalhar e tentar alcançar", acrescentou.Tormena falou um pouco de si, da mais recente tatuagem (tem várias...) feita no braço relacionada com a famosa série 'Game Of Thrones' e do gosto pelos animais. "Tenho um gato no Brasil e um cão em Portugal. O nome do gato é Raj e do cão é Charlotte", contou.Tormena disse ainda que não se imagina como treinador no futuro - "é muito ruim estar na beira do campo e ter de tomar decisões que muitas vezes não agradam a todos", disse - mas apontou dois companheiros do Sp. Braga que considera terem o perfil: Matheus e Fransérgio.