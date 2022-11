Tormena e a Allianz Cup: «A sensação de levantar um troféu é ótima e vamos em busca disso»

Apesar de estar castigado e não poder dar o seu contributo ao Sp. Braga no arranque da participação dos minhotos na Allianz Cup, Tormena não esconde as altas aspirações que o conjunto bracarense tem na prova."Temos sempre a mesmo responsabilidade, entramos em todas as competições para ganhar e para chegarmos o mais longe possível. Chegámos a duas [finais da Taça da Liga] recentemente, pelo que temos uma grande vontade de repetir. Sabemos que a sensação de levantar um troféu é ótima e vamos em busca disso. Temos trabalhado em função dos pontos fortes e fracos deles [Trofense] e vamos entrar para ganhar. Vai ser igual a todos os jogos e queremos comemorar no final", explicou o defesa-central aos meios do clube, que já venceu duas edições da Allianz Cup, a última das quais em 2019/20.Defendendo que o golo que apontou já nos descontos frente ao V. Guimarães (5ª jornada) foi um momento muito especial e que há uma boa mescla de jovens e jogadores mais experientes no plantel, Tormena fez ainda uma análise àquilo que tem sido o seu percurso no Sp. Braga: "Desde que cheguei que trabalho no sentido de evoluir a nível pessoal e coletivo. Fico feliz por trabalhar e dar o meu melhor para que a equipa possa conquistar os seus objetivos. Chegar ao Sp. Braga foi um sonho concretizado, isto independentemente de ter havido épocas em que não joguei tanto. É um orgulho vestir essa camisola e quero sempre somar mais jogos e títulos."Na presente temporada, o camisola 3 soma um golo em 18 encontros.