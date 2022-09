Tormena: «Estou ainda mais feliz por ajudar e fazer o golo no final»

Tormena marcou o golo da vitória do Sp. Braga diante do V. Guimarães e, no final da partida, mostrou-se "ainda mais feliz" por ter contribuído ao cair do pano."Penso que este é um jogo sempre especial. A nossa equipa mostrou que veio para ganhar. Depois de uma 1.ª parte muito fechada, as duas equipas mostraram querer jogar. O Sp. Braga mostrou que veio para ganhar. Falhámos o penálti, mas conseguimos a vitória. Estou ainda mais feliz por ajudar e fazer o golo no final", começou por dizer o central, eleito melhor jogador em campo, à Sport TV."Não, como disse é um jogo complicado. O Sp. Braga teve grande volume de oportunidades na 2.ª parte. Trabalhamos para isso. Independetemente de marcar 5 ou 6 golos ou ganhar por um, só a vitória importa.""Pensamos jogo a jogo. O próximo é na Liga Europa. Entramos sempre para ganhar e no final vemos se vai dar certo."