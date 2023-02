Treinador da Fiorentina elogia Sp. Braga: «Tem um coletivo temível»

Vincenzo Italiano não poupa nos elogios ao Sp. Braga. O técnico da Fiorentina está à espera de um jogo difícil frente aos arsenalistas, um "coletivo temível"."É uma partida que se joga em 180 minutos, muito parecido com a do Twente. O primeiro jogo é fora e queremos conquistar um bom resultado. O adversário é de valor e este não é um jogo do campeonato. Esta é uma partida onde devemos estar muito concentrados, atentos e a mínima distração pode ser crucial. Vamos tentar melhorar o nosso desempenho, estar mais atentos e fazer um jogo melhor do que o último. Temos dois momentos diversos, pois estamos bem na Europa e em dificuldades no campeonato, mas temos de nos focar nesta partida, onde vamos tentar superar o adversário e fazer um bom resultado. Vamos defrontar uma grande equipa, com jogadores de qualidade e é um teste muito, muito difícil para nós. Mas, acredito que estamos preparados.""Temos de pensar jogo a jogo e não pensar no próximo. A equipa está a trabalhar bem, temos gente fresca fisicamente e qualquer alteração a fazer será para dificultar a tarefa do adversário.""O Sp. Braga é uma equipa importante, que joga bem, muito organizada, com jogadores de qualidade, internacionais. Uma equipa temível, forte e não é um, dois os três jogadores, mas sim pensar um coletivo temível e no qual temos um enorme respeito.""Neste momento somos uma equipa de valor, que quer dar o máximo, mas não acho que se possa dizer isso."