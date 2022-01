Treinador do Tenerife quer Mario González: «Não depende de nós, nem do jogador»

O Tenerife está interessado em receber Mario González por empréstimo do Sp. Braga neste mercado de inverno e o treinador Luis Miguel Ramis assumiu o desejo."É um jogador que apreciamos e que é seguido há algum tempo pela direção desportiva. Temos claro o que queremos e temos um leque de jogadores que cumprem com o que procuramos. A sua chegada à ilha não depende do Tenerife, nem do jogador", disse, citado pela 'Marca'.O clube das ilhas Canárias, que milita na 2.ª Liga espanhola, deseja Mario González mas a decisão está na mão do Sp. Braga. Tal como demos conta na edição imprensa deste sábado, os guerreiros não perspetivam a saída do jogador , pelo menos por enquanto.Certo é que até ao fecho do mercado, na próxima segunda-feira, as dúvidas serão dissipadas, sendo que o Tenerife não é o único clube de olho em González.