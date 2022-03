Trio do Sp. Braga chegou de Portimão e já está no jogo da equipa B na Liga 3

A comitiva do Sp. Braga viajou na manhã de hoje desde o Algarve, de avião, depois de ter jogado ontem à noite em Portimão, onde venceu por 2-1. Ora, o plantel de Carlos Carvalhal teve direito a dois dias de folga, regressando aos treinos na próxima quarta-feira, mas nem todos tiveram direito a descanso.Os jovens laterais Leonardo Buta e Dinis Pinto e ainda o médio Berna estiveram às ordens de Carvalhal desde a viagem ao Monaco - os minhotos rumaram diretamente do principado para o sul de Portugal na sexta-feira - e estão, neste momento, no jogo da equipa B, que enfrenta a União de Leiria na fase de subida da Liga 3. Buta e Dinis são mesmo titulares, sendo que Buta até chegou a ser lançado no último minuto do jogo com o Portimonense, ao passo que Berna está no banco.Além dos três referidos jogadores, também Guilherme Soares é titular no Sp. Braga B, tal como o guarda-redes Hornicek. O checo esteve com a equipa A no Monaco, mas não foi a Portimão para o jogo da Liga Bwin.