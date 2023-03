Tubarões, piratas, arroz de pato e reggaeton: as revelações de Abel Ruiz, ou... DJ Bel

O discurso de Abel Ruiz durante o PodNext do Sp. Braga, podcast do clube emitido esta noite, passou por diversos assuntos curiosos e que permitem ao público ficar a conhecer um pouco melhor o avançado dos guerreiros do Minho. Falou de piratas, de tubarões, de arroz de pato e cabrito, de torneios de FIFA, de padel e até de música.Começamos por aqui, por uma outra atividade do camisola 9 do Sp. Braga, a de DJ, demonstrada num vídeo emitido num ecrã durante a conversa no podcast. "Na época passada, comecei a fazer cursos de DJ e de música e gostei. Só com um curso de três meses, consegui saber levar isto e gosto. Normalmente sou eu a pôr música no balneário, outros também o fazem às vezes. Tenho canal Youtube com três vídeos, mas há muito tempo que não trato dos vídeos. Tenho o nome de DJ Bel. É um nome que coloquei, também por proposta de um dos meus primos", começou por dizer."Gosto muito da música latina, do reggaeton, mas se queres ser DJ tens de meter um pouco de tudo e ter uma playlist de todo o tipo de música. Agora também tenho música portuguesa, porque muitas vezes quando Iuri e a família vão lá a casa eles gostam de ouvir música portuguesa. Tenho muita música no telemóvel. Temos uma no balneário que é a nossa música emblemática, que é a do Quevedo com o Bizarrap, tão conhecida em todo o Mundo, e que dá-nos inspiração para entrar nos jogos", completou.São duas histórias completamente diferentes entre si. Comecemos pelos piratas, em que recuou ao tempo nas seleções jovens de Espanha partilhado com os amigos Sergio Gómez e Juan Miranda. "Na seleção sempre fomos chamados os piratas, pelo que fazíamos fora do campo, não fazíamos coisas muito boas fora do campo, mas dentro do campo resultava tudo bem", confessou Abel Ruiz, que apesar de não gostar de desportos radicais, quer ver... tubarões!"É verdade. Para certo tipo de desportos tenho algum medo, não gosto. Mas fomos às Maldivas e no início tinha muito medo de fazer mergulho. No princípio não conseguia fazer, não me saía bem, comecei a fazer mais e mais vezes e acabei por gostar e já queria ver tubarões. E fiquei focado nisso, acabámos por não conseguir ver e de certeza que vou ter de lá voltar para ver tubarões", atirou...A namorada, com quem foi às Maldivas, é um importante apoio lá em casa, pela sua formação em fisioterapia e treino individualizado, mas não é o único. "Como acho que a alimentação é importante, contratei o 'chef' dos nossos estágios. Faz-nos bem, a alimentação é coisa básica no dia a dia de um desportista. Gosto muito de arroz de pato, em Espanha nunca vi, quando cheguei cá gostei muito quando comi pela primeira vez, nos dias de folga digo ao 'chef' para fazer, é uma comida de que gosto muito. Também gosto de bacalhau à brás ou o cabrito. Mas acho que o arroz de pato é o meu preferido", disse.Abel Ruiz, portanto, dedica especial atenção a todos estes cuidados com o corpo, alimentação, mas também com a parte psicológica. "Eu trabalho desde há cinco anos, desde um ano antes de vir para cá, com um 'coach' e continuo a trabalhar com ele, porque acho que é muito importante ele saber onde estás, olhar mais para lá do que é o futebol e o próprio jogo, tento fazer sempre. Olhar internamente, o que tenho por dentro, e ele ajuda-me e esse trabalho é importante", apontou.Para entretenimento, Abel Ruiz contou algumas das práticas em grupo. "Fazemos várias coisas na equipa, em conjunto, jogar 'Call Of Duty', o FIFA, fazemos muitas coisas. Às vezes quando temos dois ou três dias de folga jogamos padel, gostamos muito disso", contou, tendo ainda feito uma revelação quando falava de Ricardo Horta: "Temos um clube no FIFA em que jogamos cada um com um jogador e isto faz com que depois no campo mostremos o que fazemos na play-station durante muitos dias e depois saem estas combinações nos jogos."