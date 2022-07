UD Ibiza oficializa chegada de Zé Carlos por empréstimo do Sp. Braga

O UD Ibiza, clube da segunda divisão espanhola, confirmou esta segunda-feira a chegada de Zé Carlos, por empréstimo do Sp. Braga, válido por uma temporada. Comodeu conta, o emblema do país vizinho fica com opção de compra não obrigatória no valor de 2,5 milhões de euros.O lateral-direito de 23 anos irá realizar os habituais exames médicos e assinar pelo clube que milita na segunda divisão espanhola. De recordar que o UD Ibiza terminou a época na 15.ª posição e quer melhorar esse registo em 2022/2023.Depois de uma boa temporada ao serviço do Gil Vicente, em que somou mais de 30 jogos pelo clube de Barcelos, Zé Carlos contribuiu para o inédito quinto lugar alcançado pela turma orientada por Ricardo Soares, posição essa que valeu uma histórica ida à europa para o clube (O Gil Vicente irá participar na Conference League).Zé Carlos vê assim chegar a sua primeira experiência fora de Portugal, ele que tem mais dois anos de contrato com os arsenalistas.