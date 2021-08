UEFA divulga calendário da Liga Europa: Sp. Braga inicia campanha na Sérvia

A UEFA divulgou este sábado o calendário completo da fase de grupos da Liga Europa, onde Portugal estará representado pelo Sp. Braga. Os guerreiros do Minho, recorde-se, ficaram colocados no Grupo F, na companhia do Estrela Vermelha (Sérvia), Ludogorets (Bulgária) e Midtjylland (Dinamarca).





Ora, os arsenalistas começarão por enfrentar o conjunto sérvio, em Belgrado, no dia 16 de setembro, às 17h45 (hora de Portugal continental), e terminará em casa, igualmente diante do Estrela Vermelhay, no dia 9 de dezembro.1.ª jornada, 16/9: Estrela Vermelha-Sp. Braga, 17h452.ª jornada, 30/9: Sp. Braga-Midtjylland, 20h003.ª jornada, 21/10: Ludogorets-Sp. Braga, 17h454.ª jornada, 4/11: Sp. Braga-Ludogorets, 20h005.ª jornada, 25/11: Midtjylland-Sp. Braga, 17h456.ª jornada, 9/12: Sp. Braga-Estrela Vermelha, 20h00