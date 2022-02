«Um exemplo de não saber ganhar»: diretor de comunicação do Sp. Braga visa Vitória

Um exemplo de não saber ganhar... Parabéns aos mais de 1200 adeptos do SC Braga que hoje não pararam de apoiar a equipa e que no final foram brindados com este cabal exemplo de como não estar no futebol. Seguimos juntos ? ? pic.twitter.com/ik2xJSw1nI — Alexandre Carvalho (@Alex_Carvalho) February 5, 2022

O diretor de comunicação do Sp. Braga recorreu às redes sociais para criticar a postura do V. Guimarães, em especial de Miguel Maga, no final do dérbi deste sábado, tudo por causa do gesto feito pelo médio vimaranense. Nas redes sociais, Alexandre Carvalho condenou o momento, falou num "exemplo de não saber ganhar" e destacou ainda o apoio recebido pela equipa."Um exemplo de não saber ganhar... Parabéns aos mais de 1200 adeptos do SC Braga que hoje não pararam de apoiar a equipa e que no final foram brindados com este cabal exemplo de como não estar no futebol. Seguimos juntos", escreveu.