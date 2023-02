Uma ausência de vulto nos convocados do Sp. Braga para Florença

Sp. Braga parte para Florença com novidades na 'bagagem' Sp. Braga parte para Florença com novidades na 'bagagem'

O Sp. Braga já se encontra em Itália, onde amanhã vai disputar a 2.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência. O treinador Artur Jorge convocou 24 jogadores e, além do castigado Tormena, expulso no jogo da semana passada, na Pedreira, há ainda uma baixa de vulto que não estava prevista.O médio Al Musrati não seguiu viagem para Florença e por opção da equipa técnica arsenalista, por considerar que o jogador líbio necessita de algum descanso. Conforme já demos conta, entre os convocados destacam-se Roger e ainda Gorby, de volta após lesão. Racic, que foi substituído ao intervalo do jogo com o Arouca após queixas num pé, integra a convocatória.Refira-se que os guerreiros do Minho perderam o jogo da primeira mão, em Braga, por 4-0, sendo que o jogo no Estádio Artemio Franchi começa às 20 horas desta quinta-feira, com arbitragem do francês Benoit Bastien.Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Bernardo Fontes.Defesas: Victor Gómez, Niakaté, Serdar Saatçi, Sequeira, Paulo Oliveira, Joe Mendes e Borja.Médios: André Horta, Racic, Pizzi, Gorby, Castro e Pedro Santos.Avançados: Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Roger, Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Simon Banza, Bruma e Iuri Medeiros.