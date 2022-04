Van Bronckhorst e a juventude do Sp. Braga: «Não é a experiência que ganha jogos, é o desempenho»

A mais jovem e a mais velha equipas destes quartos-de-final da Liga Europa enfrentam-se esta quinta-feira, no Municipal de Braga. Os miúdos de Carlos Carvalhal vão defrontar o mais rodado conjunto de Giovanni van Bronckhorst, mas o técnico holandês não vê grande vantagem nesse facto."Os jogos não são sobre experiência, são sobre o que fazes em campo. A experiência dos jogadores ou da equipa não ganha jogos, o que ganha jogos é o desempenho", vincou o técnico, escusando-se a comparar as equipas atuais com aquelas que se defrontaram há apenas dois anos.Convidado pora apontar os destaques individuais e traços coletivos mais característicos do Sp. Braga, Van Bronckhorst preferiu debruçar-se sobre a força coletiva dos portugueses, deixando escapar ainda assim uma referência aos homens dos corredores laterais. "Não posso escolher um ou outro jogador do Sp. Braga. Vimos vários jogos deles na Europa, vimos contra o Benfica... É um oponente forte, as equipas portuguesas são sempre fortes, difíceis de defrontar. O Sp. Braga tem um espírito de equipa muito bom, são bons no ataque, em contra-ataque, têm extremos muito rápidos. Passaram o Monaco, o Sheriff... Teremos de estar ao nosso melhor nível", referiu.