Van Bronckhorst: «O melhor sorteio possível para nós? Teremos de estar no nosso melhor»

Giovanni van Bronckhorst está ciente das dificuldades que o Sp. Braga vai criar ao Rangers nestes quartos-de-final da Liga Europa. O técnico dos escoceses frisou isso mesmo na conferência de imprensa desta quarta-feira, de antevisão ao jogo da 1.ª mão com os arsenalistas."É uma grande oportunidade para nós, não é muito comum jogarmos 'quartos' da Liga Europa e temos de dar tudo para chegar às meias-finais. Temos de trabalhar no duro e fazer o nosso jogo, não só nesta 1.ª mão, mas para a próxima semana. As pessoas têm dito que este era o melhor sorteio que nos podia ter calhado, mas o Sp. Braga é forte, muito forte. Ganhou ao Benfica ainda este fim-de-semana. Temos um grande desafio pela frente, então teremos de estar no nosso melhor", perspetivou o holandês.Focado em "olhar para o futuro" mais do que para o passado recente, no qual perdeu com o Celtic no dérbi 'Old Firm' e viu ainda Morelos lesionar-se até ao final da temporada, o treinador não esconde que a ausência do colombiano é importante. "É uma grande baixa. É o nosso avançado, não o teremos até ao fim da época. É desapontante. Mas sabemos qual é o desafio, temos de olhar em frente e é isso que vamos fazer. Preparámos o jogo sem ele e será assim até ao fim da época. Não quero discutir mais o Morelos, é desapontante, sim, mas é a realidade", afirmou, lembrando que, além de Morelos, também não poderá contar nesta partida com Ianis Hagi e Ofoborh.