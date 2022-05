Vasco Botelho da Costa na calha para assumir comando do Sp. Braga B

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vasco Botelho da Costa (@vascobotelhodacosta)

A subida de Artur Jorge do Sp. Braga B à equipa principal abriu uma vaga na estrutura técnica dos guerreiros do Minho e a solução passará, tudo indica, por Vasco Botelho da Costa. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, as conversações entre os guerreiros e o técnico que estava nos sub-23 do Estoril estão bem adiantadas, podendo o acordo ficar fechado muito brevemente.Vasco Botelho da Costa, de 33 anos, despontou ao serviço dos sub-23 do Estoril, onde conseguiu duas dobradinhas em épocas consecutivas, 2020/21 e 2021/22, ao ter conquistado a Liga Revelação e a Taça Revelação. Curiosamente, a Taça foi erguida na última terça-feira, numa final em Tábua diante dos sub-23 do Sp. Braga, num jogo assistido in loco por Artur Jorge mas também por António Salvador, presidente dos minhotos.Ontem, Vasco Botelho da Costa emitiu uma longa mensagem na rede social Instagram em jeito de agradecimento ao Estoril.