Venda do Municipal de Braga entre as prioridades de Ricardo Rio para os próximos quatro anos

Ricardo Rio, presidente em funções na Câmara Municipal de Braga e candidato da coligação PSD/CDS/PPM/Aliança, apresentou o caderno eleitoral esta terça-feira e assumiu que uma das prioridades será a venda do Estádio Municipal de Braga.





"A primeira prioridade é alienar. Se não houver interessados, a rentabilização poderá passar por concessão, por operações de 'naming' como aquelas que já foram concretizadas no passado mas na altura em benefício do clube e não do município", referiu Ricardo Rio, em declarações à imprensa.O Estádio Municipal foi construído para acolher dois jogos da fase de grupos do Euro 2004 e foi "uma fatura pesadíssima de quase 200 milhões de euros, dos quais quase 80 milhões pagos ao longo dos últimos oito anos".Recorde-se que a intenção da autarquia era esta há um par de anos, mas por não constar do programa eleitoral de Ricardo Rio para o mandato que está a acabar obrigou a autarquia a apontar a realização de um referendo municipal para os primeiros meses do ano de 2020.No entanto, a situação gerada pela pandemia da Covid-19do recinto e, agora, Ricardo Rio apresenta este como um dos seus objetivos no programa eleitoral para os próximos quatro anos.Paralelamente, e sabendo que o contrato do Sp. Braga para a utilização do Estádio Municipal vigora até 2030, o clube presidido por António Salvador já apresentou este ano civil (aquando da recandidatura do dirigente à presidência), algo considerado essencial pela direção bracarense e que será financiado na totalidade pelos guerreiros, num projeto que rondará os 60 milhões de euros.As eleições autárquicas, recorde-se, realizam-se no próximo dia 26.