Viajaram da cidade do Lego e saíram pelo fundo do avião: aí está o Midtjylland

O Midtjylland aterrou ao início da tarde desta quarta-feira no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, sendo que ao final da tarde realiza o treino de adaptação do relvado do Municipal de Braga e ainda a conferência de imprensa de antevisão.





Holdet er landet i Porto ??



Nu går turen videre til Braga #BRAFCM | #UEL pic.twitter.com/2eqWGHB0TK — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 29, 2021

Os lobos viajaram num voo charter que partiu de Billund, a sul de Herning, a casa do Midtjylland. À partida pode parecer uma cidade desconhecida, mas a verdade é que foi em Billund que nasceu o império do Lego e onde se encontra a conhecida Legoland, que faz as delícias das crianças por todo o Mundo.Na chegada ao Porto, a comitiva teve uma saída da aeronave pouco comum, já que deixou o avião por uma entrada no fundo, por baixo da cauda e um pouco à semelhança do que sucede nos aviões de carga ou militares, e não pelas portas laterais ao longo da cabine.