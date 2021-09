Vice-presidente acusado de assédio e furto renuncia a todas as funções no Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou, através de comunicado, que Joel Pereira renunciou ao cargo de vice-presidente do clube e "abandonou todas as suas funções" no emblema arsenalista.





Joel Pereira tinha sido alvo de graves acusações por parte de Daniela Lopes , ainda funcionária do Sp. Braga, entre elas assédio "a jogadoras das modalidades", furto, entre outras. J oel Pereira já havia negado as acusações de que é alvo e o Sp. Braga tinha aberto um inquérito interno para apurar os factos.O clube arsenalista informa ainda que Manuel da Silva Costa, atual vice-presidente para as relações institucionais, passa a ser também o vice-presidente para as modalidades (cargo até aqui na posse de Joel Pereira), ao passo que Ricardo Vasconcelos passa a ser o diretor-geral das modalidades."Tendo em conta os acontecimentos recentes, e de forma a salvaguardar a imagem e reputação do SC Braga – assegurando igualmente o normal funcionamento do arranque de época das modalidades -, o Vice-Presidente do Clube, Joel Pereira, apesar de refutar todas as acusações de que foi alvo, decidiu renunciar ao cargo e abandonar todas as suas funções no SC Braga.O SC Braga agradece o trabalho que Joel Pereira desenvolveu ao longo dos últimos quatro anos e o seu contributo para o desenvolvimento das várias modalidades do Clube e para os muitos títulos conquistados.Mais se informa que Manuel da Silva Costa, atual Vice-Presidente para as Relações Institucionais, acumula o cargo de Vice-Presidente para as Modalidades, tendo sido nomeado para o cargo de Diretor-Geral das Modalidades Ricardo Vasconcelos."