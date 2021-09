Vice-presidente do Sp. Braga nega acusações e vai agir judicialmente contra ex-diretora

Joel Pereira, vice-presidente do Sp. Braga, negou todas as acusações de que foi alvo por parte de Daniel Lopes, antiga diretora das modalidades do clube. O dirigente arsenalista desmente todas as práticas que lhe são imputadas e garante que vai avançar com um processo judicial contra a ex-diretora.





"Quem me conhece sabe quem sou, de onde vim e o amor que tenho ao Sp. Braga. Tomei conhecimento do teor das acusações de determinada pessoa e venho por este meio negar todos os factos que me são imputados. Irei agir judicialmente perante tais acusações", escreveu nas redes sociais.Recorde-se que o universo arsenalista se agitou quando um texto escrito por Daniela Lopes nas redes sociais apontou graves acusações a Joel Pereira e a um roupeiro da equipa de futsal, alegado amigo próximo do dirigente.Entre outras coisas, a ex-diretora acusava ambos de usarem o clube para proveito próprio, do roubo de um tablet numa viagem oriunda da Turquia, onde a equipa principal foi jogar na época transata, e de práticas de assédio.