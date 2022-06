Víctor Gómez apresenta-se em Braga: «Sou um jogador rápido e resistente»

Víctor Gómez já trabalha às ordens de Artur Jorge no Sp. Braga e apresentou-se aos adeptos dos guerreiros através dos canais do clube. Garante estar "muito feliz" com a primeira experiência fora de Espanha, contando com o apoio do amigo Abel Ruiz (são colegas nos sub-21 de Espanha) na adaptação à nova casa. O lateral-direito, de 22 anos, diz ser um jogador "muito intenso, rápido e resistente"."Estou muito feliz por estar aqui em Braga, é a primeira vez que saio de Espanha e é um desafio para mim para continuar a crescer como jogador e ajudar o clube o máximo possível. Em Portugal é a primeira vez, espero conhecer a cidade o mais possível e desfrutar do país.""É um clube que é um grupo pequeno mas ao mesmo tempo muito grande. Os colegas trataram-me muito bem, já conhecia o Abel [Ruiz] que me está a ajudar a integrar no grupo um pouco.""Quando falei com ele há uma semana, disse que o mais provável era vir para Braga e ele ficou muito feliz, porque são muitos anos de amizade. Já o conheço há muitos anos e estamos juntos na seleção, sempre me deu boas referências do clube, que é muito acolhedor.""Sou um jogador muito intenso, com grande capacidade de ter a bola nos pés, um jogador rápido, resistente, que compete no máximo durante os 90 minutos. Espero dar o melhor de mim e que tudo o que me aconteça de bom, também aconteça ao clube e aos adeptos."