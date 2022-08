Víctor Gómez de baixa entre três a quatro semanas

Víctor Gómez vai estar ausente dos relvados entre três a quatro semanas, obrigando Artur Jorge a uma mudança na hierarquia no lugar de defesa-direito do Sp. Braga e que tinha o espanhol como titular neste início de temporada.O lateral espanhol confirmou esta manhã a lesão muscular na face posterior da coxa direita sofrida no jogo com o Sporting.Víctor Gómez teve azar na sua estreia no futebol português, pois até estava a fazer uma exibição consistente, nomeadamente no capítulo ofensivo e foi num desses lances que sofreu a lesão muscular.O defesa-direito ainda segurou o passe longo de André Horta, mas sentiu imediatamente a famigerada 'picada' que indicia a lesão muscular que se veio a confirmar. Víctor Gómez foi logo rendido por Fabiano,aos 44 minutos, saiu a coxear do relvado e já com uma coxa elástica, sendo ovacionado pelos adeptos do Sp. Braga.A confirmar-se o tempo de paragem é certo que Víctor Gómez falha as deslocações dos arsenalistas a Famalicão (já na próxima sexta-feira) e Arouca, da 4.ª jornada da Liga Bwin, além da receção ao Marítimo da terceira ronda, ficando em dúvida para o dérbi do Minho frente ao Vitória, marcado para 4 de setembro na 5.ª jornada do campeonato.