Víctor Gómez e o nulo frente ao FC Porto: «Um jogo espectacular de todos»

Víctor Gómez falou à Next, canal do Sp. Braga, após o final da partida desta noite com o FC Porto, considerando que a equipa minhota merecia ter saído do encontro com os três pontos."Sim e viu-se na última jogada. Tivemos ocasiões claras para adiantar-nos no marcador, infelizmente não deu. Não podemos apontar nada à equipa, foi um jogo espectacular de todos. Agora é seguir em frente e pensar no próximo jogo", começou por referir.Depois, o lateral-direito espanhol recuou à última jogada do jogo. "O Pizzi pensava que o Banza estava a chegar quando tinha a baliza toda para ele. Sim, faltou um pouco de sorte, o guarda-redes deles também esteve bem", comentou.Por fim, Víctor Gómez elogiou o apoio do público, naquela que foi a melhor casa da temporada do Sp. Braga, com mais de 22 mil adeptos. "Espectacular. O último jogo já foi espectacular em Vizela, com a quantidade de adeptos lá. Têm de continuar assim e quando nos faltam forças são eles que nos empurram", concluiu.