Víctor Gómez é reforço do Sp. Braga para 2022/23

Depois de Niakaté, o Sp. Braga assegurou a contratação do segundo reforço para 2022/23. Trata-se de Víctor Gómez, lateral-direito do Espanyol que chega ao Minho por empréstimo, apurouCompanheiro de Abel Ruiz nos sub-21 de Espanha, Víctor Gómez, de 22 anos, fica com uma cláusula de opção de compra (não obrigatória) de 2 milhões de euros. Caso esta seja exercida no final da temporada, o jogador assinará um contrato válido por cinco épocas.Na temporada passada, o campeão de Europa de sub-17 e sub-19 esteve cedido ao Málaga, clube pelo qual disputou 36 partidas. O lateral será apresentado como jogador do Sp. Braga no decorrer da próxima semana.